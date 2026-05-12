Nella notte, un'operazione criminale ha portato alla morte di un uomo nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. La moglie dell'uomo ha dichiarato che si trattava di una vittima innocente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare i responsabili. La comunità locale si trova ora a fare i conti con questa perdita improvvisa e violenta.

"> Un agguato fatale ha scosso la comunità di Ponticelli, un quartiere di Napoli, nella notte appena trascorsa. La vittima, identificata come Antonio Musella, di 51 anni, è stata trovata in una condizione critica all’interno della sua automobile in via Cupa Vicinale Pepe. Questo episodio ha gettato un’ombra di preoccupazione e tensione nella zona. Chi era Antonio Musella?. Antonio Musella, soprannominato ‘o muccuso, era una figura del quartiere, noto ai residenti ma anch’egli con un passato che lo ha visto già agli occhi delle forze dell’ordine per alcuni piccoli reati. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalle autorità, non risultano legami diretti con la criminalità organizzata.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Antonio ucciso a Ponticelli: la moglie lo definisce vittima innocente.

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