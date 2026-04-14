Fabio Ascione ucciso da innocente a Ponticelli | fermati nipote del ras di camorra e un minore

Due giovani sono stati arrestati in relazione all’omicidio di un ragazzo di 20 anni avvenuto nella notte del 7 aprile a Ponticelli. I fermati, tra cui un minore e un giovane legato a un esponente di un'organizzazione criminale, sono accusati di aver preso parte a un raid che si è svolto anche a Volla. L’indagine ha portato all’arresto in seguito a testimonianze e raccolta di prove.

Due giovani fermati per l'omicidio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso nella notte del 7 aprile a Ponticelli; avrebbero partecipato al raid a Volla e sarebbero coinvolti nella morte del giovane.🔗 Leggi su Fanpage.it Fabio Ascione ucciso a Ponticelli "da un minorenne" per errore, spunta una prima pista investigativaSi definisce sempre di più l’ipotesi dello scambio di persona nell’omicidio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso a Ponticelli, quartiere di Napoli,... Napoli, la morte di Fabio Ascione: arriva l'ok ai funerali pubblici del ragazzo ucciso a PonticelliSi terranno domani, martedì 14 aprile, i funerali di Fabio Ascione, il ventenne ucciso la scorsa settimana a Ponticelli. Argomenti più discussi: Blog | Ucciso Fabio Ascione, ennesima vittima innocente: Napoli ha smesso di vivere e di sperare; Ventenne ucciso a Napoli, Fabio Ascione non era l’obiettivo ma c’è omertà: vietati i funerali; Napoli, agguato all'alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Proiettile al torace mentre era al bar con gli amici; Fabio Ascione ucciso a Ponticelli da un minorenne per errore, spunta una prima pista investigativa. Il Comitato anticamorra per la legalità dopo il placet per i funerali di Fabio Ascione: “Serve azione concreta che vada a incidere sulla crescita delle nuove generazioni” - facebook.com facebook Domani i funerali pubblici di Fabio Ascione - Via libera dalla Questura di Napoli per le esequie del ragazzo ucciso a Ponticelli, probabilmente in seguito a uno scambio di persona @TgrRai x.com