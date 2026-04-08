Giornata riminese per Kimi Antonelli il nuovo idolo della Formula 1 al pub tra bucatini all’amatriciana e amici

Il pilota di Formula 1 è stato avvistato a pranzo in un locale di Rimini mercoledì 8 aprile, accompagnato da alcuni amici. È stato visto mentre si gustava un piatto di bucatini all’amatriciana all’interno di un noto pub della zona. La giornata è trascorsa in relax, lontano dai circuiti, in un contesto informale e conviviale. Nessuna altra informazione sulla sua permanenza o sui dettagli dell’incontro è stata resa nota.

Giornata riminese per il talento della Formula 1 Kimi Antonelli. Il giovane pilota della Mercedes è stato avvistato mercoledì (8 aprile) a pranzo al Bounty, la celebre “Nave del Divertimento”, dove ha trascorso alcune ore in compagnia di amici, concedendosi anche un piatto di bucatini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dai kart a Bologna al trionfo in Cina, è italiano l'enfant prodige della Formula 1: chi è Kimi AntonelliAndrea Kimi Antonelli è un pilota automobilistico italiano di grande talento, considerato uno dei giovani più promettenti del motorsport mondiale.

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