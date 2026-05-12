Antonio Picci a Manfredonia al The Cage Summer

A Manfredonia, durante l’evento The Cage Summer, è stato presente Antonio Picci. Si tratta di un calciatore conosciuto per il suo stile carismatico e la sua provenienza dalla strada. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno potuto assistere a un momento legato al mondo del calcio e all’immagine di un atleta con un background particolare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

È il carisma fatto calciatore, è l'anima della strada prestata al calcio professionistico. Il 6 Giugno, l'aria di Manfredonia si fa elettrica: ANTONIO PICCI sbarca ufficialmente al The Cage Summer Sport Fest!?Approfittando della sua presenza in città, il Bomber ha deciso di venire a trovarci.? Photo & Video Session: Un'occasione unica per beccarlo dal vivo, scattare una foto e scambiare due battute.?Ma la classe vera si vede fuori dal campo: parte del suo cachet sarà destinata in beneficenza. Un gesto che dimostra il grande cuore di Antonio e sposa in pieno i valori di fratellanza che portiamo avanti con ogni nostro evento.? STAY TUNED: A breve pubblicheremo il countdown e gli orari esatti del suo arrivo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Antonio Picci a Manfredonia al The Cage Summer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia, al via The Cage Summer Sport Fest Manfredonia, Summer Camp di Inglese, sport e creatività a Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno? Nella splendida cornice di Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno prende vita il camp più esclusivo di sempre!?? Dal lunedì al venerdì i ragazzi...