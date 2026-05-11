Manfredonia al via The Cage Summer Sport Fest

A Manfredonia è iniziato il The Cage Summer Sport Fest, un evento sportivo che coinvolge diversi atleti locali. La manifestazione si svolge lungo le vie della città e si concentra su attività sportive praticate all'aperto. Partecipanti di varie età si sono già iscritti per competere in diverse discipline, tra cui calcio e altre attività di squadra. L’evento si svolge sotto la supervisione degli organizzatori e si protrarrà nelle prossime settimane.

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La strada chiama, il talento risponde. È tempo di allacciarsi gli scarpini e dimostrare chi comanda dentro The Cage. Le iscrizioni per l’evento più atteso dell’estate sono ufficialmente APERTE! Sei pronto a sfidare i migliori nei posti più iconici di Manfredonia? Ecco tutto quello che devi sapere per non restare fuori: Round 2: 5 Luglio – 12 Luglio Piazza Falcone e Borsellino (Chiesa S. Andrea) The Cage ti aspetta. Solo chi ha l'Urban Soul arriva in fondo. E tu, sei pronto a entrare? .🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, al via The Cage Summer Sport Fest ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Manfredonia, Summer Camp di Inglese, sport e creatività a Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno? Nella splendida cornice di Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno prende vita il camp più esclusivo di sempre!?? Dal lunedì al venerdì i ragazzi... Niccolò Fabi al Roma Summer Fest 2026Niccolò Fabi torna live quest'estate, dopo il successo della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”.