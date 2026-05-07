Manfredonia Summer Camp di Inglese sport e creatività a Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno

A Manfredonia, dal 8 al 26 giugno, si svolge un camp estivo presso Tenuta Santa Lucia dedicato a bambini e ragazzi. L'iniziativa combina attività di apprendimento della lingua inglese, pratiche sportive e laboratori creativi. La location offre spazi all'aperto e strutture adatte alle attività previste. Partecipano giovani provenienti da diverse zone, e le attività sono organizzate da enti specializzati nel settore dell'educazione e del tempo libero.

? Nella splendida cornice di Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno prende vita il camp più esclusivo di sempre!?? Dal lunedì al venerdì i ragazzi vivranno giornate ricche di attività:??? 2 giorni dedicati all’inglese????? 2 giorni all’insegna dello sport?????1 giorno di attività creative????? E per concludere ogni giornata.momento relax in. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Summer Camp di Inglese, sport e creatività a Tenuta Santa Lucia dall’8 al 26 giugno Notizie correlate Tech Summer Camp, un camp estivo per esplorare tecnologia, creatività e pensiero criticoImmaginate i vostri ragazzi e ragazze che tornano a casa ogni sera con gli occhi che brillano di entusiasmo, raccontandovi di robot costruiti con le... Si terrà in via Copparo, con bambini da 7 a 12 anni. Summer Camp dal 15 giugnoNon c’è solo la prima squadra nei pensieri dell’Ars et Labor, che a partire dal 15 giugno varerà il Ferrara Calcio Summer Camp.