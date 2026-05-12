Il FAI ha aperto al pubblico la villa di Antonelli, celebre architetto originario del Piemonte, situata a Maggiora. La dimora privata, che ha segnato le prime esperienze dell’architetto, si trova in una zona periferica del paese. La visita permette di conoscere più da vicino la residenza che ha accompagnato gli inizi della sua carriera e che rappresenta un esempio di architettura privata del periodo.

? Domande chiave Come ha influenzato la casa d'infanzia le opere di Antonelli?. Dove si trova esattamente la dimora privata del celebre architetto?. Come si può prenotare il tour guidato per domenica 17 maggio?. Perché l'apertura di questa villa privata è fondamentale per il FAI?.? In Breve Evento domenica 17 maggio ore 15:00 presso via Gattico 5 a Maggiora.. Prenotazione obbligatoria via email alla Delegazione FAI di Novara.. Ingresso a 10 euro per iscritti FAI e 15 euro per non iscritti.. Ricavi destinati integralmente al Fondo per l'Ambiente Italiano.. La Delegazione FAI di Novara aprirà la dimora familiare di Alessandro Antonelli a Maggiora domenica 17 maggio, offrendo una visita guidata per esplorare le radici del celebre architetto ottocentesco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antonelli, il genio del Piemonte: il FAI apre la sua villa a Maggiora

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