Durante la Design Week, Villa Borsani, situata a Varedo, apre nuovamente le sue porte al pubblico con un allestimento speciale. L'evento vede coinvolto il Fai, che organizza l'apertura della villa, offrendo l'opportunità di visitare gli interni ricchi di dettagli di un interno borghese d’autore. L'iniziativa si svolge in un contesto di valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale.

Villa Borsani torna ad aprire le sue porte al pubblico con un allestimento speciale. In occasione della Design Week 2026Fuorisalone il Fai di Monza aprirà le porte della dimora a Varedo, grazie ai propri volontari impegnati in visite culturali in lingua italiana e lingua inglese, dalle 11 alle 18, dal 21 al 26 aprile, in collaborazione con la proprietà e con l’ Archivio Osvaldo Borsani che mette a disposizione documenti storici. Un allestimento pensato per dialogare con l’architettura, la storia e la visione modernista della villa e del suo progettista. Per il Fuorisalone quindi, ingresso in uno spazio dove ogni dettaglio è stato pensato, progettato, realizzato da un grande architetto e designer, custodito e oggi raccontato durante visite accompagnate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Interno borghese d’autore. Varedo alla Design Week e il Fai apre Villa Borsani

Notizie correlate

Villa Pestarini: l’iconica casa di Albini apre le porte alla Design WeekTra via Mogadiscio e piazzale Tripoli, la Villa Pestarini, iconica residenza privata progettata da Albini tra il 1938 e il 1939, aprirà le sue porte...

Alla Milano Design Week 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autoreÈ un’installazione immersiva in tre stanze, realizzata in via Lazzaro Palazzi, zona Porta Venezia.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Interno borghese d’autore. Varedo alla Design Week e il Fai apre Villa Borsani; Alla Milano Design Weel 2026 l’intelligenza artificiale entra nel design come co-autore; FABBRICA DESIGN WEEK - TORNA LA III EDIZIONE DELLA RASSEGNA CHE UNISCE UN FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA A IMPORTANTI MOSTRE DI DESIGN.

Interno borghese d’autore. Varedo alla Design Week e il Fai apre Villa BorsaniVisite guidate in italiano e in inglese in collaborazione con la proprietà. L’archivio mette a disposizione i documenti storici del grande architetto. ilgiorno.it

Durante la Design Week, la redazione de Il Giorno si apre al pubblico e diventa uno spazio vivo dove design, cultura e impresa si incontrano. Il 23 aprile alle 18:45, interviene Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Federlegno A - facebook.com facebook

ORIGINI. Armani/Casa for Milano Design Week 2025. 21-26 April 2026 10am - 8pm Corso Venezia 14, Milan, Italy. Painter: @NataliaResmini #ArmaniCasa x.com