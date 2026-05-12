Ad Arezzo, alcuni cittadini si dedicano alla lettura di contenuti online prima di iniziare la giornata, tra cui quelli condivisi da Antonella Di Tommaso, candidata a sostegno di un candidato locale. I suoi post sono descritti come veri e propri percorsi formativi approvati dal Ministero, attirando l’attenzione di chi li segue. La loro diffusione ha generato discussioni sulla loro natura e sul ruolo che ricoprono nel panorama informativo locale.

Ad Arezzo ormai c’è gente che, prima di aprire Facebook, si fa il caffè lungo e si mette comoda. Perché quando pubblica Antonella Di Tommaso, candidata a sostegno di Marcello Comanducci, non è un post: è un percorso formativo riconosciuto dal Ministero. Altro che slogan elettorali da due righe e una foto col font bianco su sfondo blu. Qui si entra direttamente nella narrativa enciclopedica applicata alla campagna comunale. Un tripudio di riflessioni dove in un solo scroll si passa dalla scuola Bettini di San Leo agli Etruschi, dalla Fiera Antiquaria agli Internati Militari Italiani, fino alla mobilità urbana e al violino che “torna a cantare”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Antonella Di Tommaso e il programma infinito: “Se un aretino legge tutto, gli danno direttamente la laurea in Scienze Politiche”

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