Uomini e Donne anticipazioni | Elisa torna Ciro Solimeno la blocca e Martina scappa via

Durante la registrazione di oggi, Elisa è tornata in studio per salutare ma è stata fermata da Ciro Solimeno. Nel frattempo, Martina, visibilmente scossa, ha iniziato a piangere e ha deciso di abbandonare improvvisamente lo studio. La puntata ha mostrato momenti di tensione tra i protagonisti, con emozioni intense e decisioni improvvise che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Situazione tesa per il tronista: Elisa rientra solo per salutare ma viene fermata da Ciro. Intanto Martina non regge la pressione, scoppia a piangere e decide di lasciare lo studio improvvisamente. Oggi, martedì 28 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre programma condotto da Maria De Filippi, affiancata come sempre dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, per Ciro Solimeno non c'è stata alcuna scelta: una puntata intensa e tutt'altro che tranquilla, segnata da tensioni e colpi di scena. Ciro non riesce a raggiungere Elisa a Catania Tutto è partito dal possibile ritorno in studio di Elisa Leonardi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Ciro Solimeno sembra avere un certo feeling e passione con la bella Martina Vi piacciono insieme #UominieDonne #cirosolimeno - facebook.com facebook