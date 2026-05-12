Annega in mare a Catania mentre tenta di soccorrere le consorelle suor Nadir Santos da Silva muore a 45 anni

Una donna di 45 anni è deceduta annegata nel mare di Catania mentre cercava di aiutare tre altre persone in difficoltà. L’incidente è avvenuto durante un tentativo di salvataggio, senza che siano stati segnalati altri dettagli sugli eventi o sulle condizioni dei soggetti coinvolti. La vittima faceva parte di un gruppo di persone presenti sulla spiaggia al momento dell’accaduto.

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