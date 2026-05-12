Annega in mare a Catania mentre tenta di soccorrere le consorelle suor Nadir Santos da Silva muore a 45 anni
Una donna di 45 anni è deceduta annegata nel mare di Catania mentre cercava di aiutare tre altre persone in difficoltà. L’incidente è avvenuto durante un tentativo di salvataggio, senza che siano stati segnalati altri dettagli sugli eventi o sulle condizioni dei soggetti coinvolti. La vittima faceva parte di un gruppo di persone presenti sulla spiaggia al momento dell’accaduto.
Suor Nadir Santos da Silva, 45 anni, è morta annegata in mare a Catania mentre tentava di soccorrere tre consorelle. Le religiose, che sembra non sapessero nuotare, sono cadute durante una passeggiata. I funerali saranno giovedì 14 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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