Anguissa si allontana da Napoli | sirene turche per lui ecco il prezzo

Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane. Secondo fonti di mercato, il Galatasaray sta monitorando attentamente la situazione e potrebbe proporre un'offerta per portarlo in Turchia. La trattativa, ancora in fase iniziale, si concentra sul prezzo richiesto dal club partenopeo, che al momento non ha ancora dato una risposta ufficiale.

Il futuro di Frank Anguissa potrebbe essere lontano da Napoli. Nelle ultime ore, infatti, sono aumentate le voci di mercato attorno al centrocampista azzurro, con il Galatasaray che segue con attenzione la situazione del giocatore. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il club turco avrebbe già manifestato il proprio interesse, ma non sarebbe l’unica squadra pronta a muoversi per il camerunense La posizione di Anguissa appare meno solida rispetto al passato. Il contratto con il Napoli è valido fino al 2027, ma al momento non sarebbe stato trovato un accordo per il rinnovo. Una situazione che inevitabilmente apre scenari importanti in vista della prossima estate.🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Inter, sirene turche per Calhanoglu: il rinnovo si allontanaSecondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta Dello Sport, il rinnovo di contratto del centrocampista Hakan Calhanoglu si complica.

Leggi anche: Lobotka si allontana da Napoli, ma resta in Serie A: due club su di lui

Si parla di: Como e Napoli non si fanno male: ma per i lariani ora la Champions League si allontana; Como-Napoli 0-0, le pagelle: Nico Paz (7) incanta in fase di rifinitura, Milinkovic-Savic (7) decisivo su Diao (6,5).

Anguissa-Napoli, addio quasi segnato. Trattativa per il rinnovo si è fermataIl futuro di Frank Zambo Anguissa al Napoli sembra essere segnato. Ogni giorno che passa, la distanza tra il centrocampista camerunense e il club azzurro sembra aumentare, e le probabilità di una sepa ... msn.com