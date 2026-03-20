Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta Dello Sport, il rinnovo di contratto del centrocampista Hakan Calhanoglu con l'Inter si sta complicando. Si parla di un interesse da parte di club turchi che potrebbe influenzare la situazione contrattuale del giocatore. La questione riguarda il possibile allontanamento dall’accordo attuale e le trattative in corso.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta Dello Sport, il rinnovo di contratto del centrocampista Hakan Calhanoglu si complica. nel frattempo, il Galatasaray osserva con attenzione il mediano turco, sotto contratto fino al 2027. Problemi in vista. La stagione di Hakan Calhanoglu si è rivelata più complicata del previsto. nonostante gli 8 gol e 2 assist raggiunti, la condizione fisica non è delle migliori, con molteplici problemi fisici alla gamba che si trascina da dicembre e che lo ha costretto a saltare ben 12 partite con la maglia nerazzurra, nei momenti più tesi della stagione, saltando tra le altre il derby contro il Milan e lo scontro con la Juventus. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, sirene turche per Calhanoglu: il rinnovo si allontana

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