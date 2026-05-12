Anguissa-Milan | occasione di mercato o semplice suggestione?

Il trasferimento di Anguissa dal Napoli al Milan è tra le voci più discusse del calciomercato di questa estate. La trattativa, ancora non ufficiale, è stata oggetto di speculazioni tra media e tifosi, senza conferme concrete da parte delle società coinvolte. La possibile operazione si inserisce nel mercato estivo e resta in attesa di sviluppi ufficiali, mentre le parti interessate trattano per definire i dettagli.

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II possibile trasferimento di Anguissa dal Napoli al Milan rappresenta una delle piste più interessanti del calciomercato estivo. Il centrocampista camerunense, protagonista assoluto nelle ultime stagioni di Serie A, risponde perfettamente alle esigenze tattiche dei rossoneri. Situazione contrattuale Anguissa: possibile addio al Napoli. Uno dei fattori chiave riguarda sicuramente il contratto di Anguissa con la società di De Laurentis. Nonostante un accordo formalmente valido fino al 2027, il dialogo per il rinnovo si è arenato, con il giocatore che avrebbe già manifestato la volontà di non prolungare ulteriormente. Questo stallo apre a una cessione anticipata: il Napoli potrebbe decidere di monetizzare per evitare una progressiva svalutazione del cartellino, scenario che rende Anguissa uno dei nomi più “caldi” del prossimo mercato.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Anguissa-Milan: occasione di mercato o semplice suggestione? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultimeMercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata… Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del... Napoli sul top del Milan? spunta la suggestione di mercatoDopo l’ultima stagione deludente, il nome di Rafa Leao torna a scaldare il mercato estivo e, a sorpresa, si apre anche uno spiraglio in Serie A. Argomenti più discussi: Juve-Anguissa, Füllkrug ? e... Bastoni forza la mano? Le news di oggi ?; Mauro boccia le anti Inter: Acquisti sbagliati, esperimenti falliti e quel Fullkrug al Milan...; Napoli, da Juan Jesus ad Anguissa: tutti i giocatori a fine ciclo destinati all'addio; Il Milan vuole rinforzare la difesa: tra i nomi anche un pallino del Napoli – TS. @SSCNapoli, #Anguissa è deluso e può chiedere la cessione: il @ACMilan si muove André-Frank Zambo #Anguissa non sarebbe felice di come è andata (o meglio non andata) la trattativa per il #rinnovo di contratto con il Napoli. La negoziazione si è inte x.com 20 anni, 5 gol in Bundesliga: il Napoli vuole Manzambi come erede di AnguissaIl Napoli ha individuato in Manzambi l'erede di Anguissa: 20 anni, 5 gol in Bundesliga. Offerta da 25 milioni, il Friburgo ne chiede 35. reddit Mercato Milan, idea Anguissa sul tavolo: primi dialoghi tra Allegri e Tare, operazione difficile ma con margini concretiMercato Milan, idea Anguissa sul tavolo: primi dialoghi tra Allegri e Tare, operazione difficile ma con margini concreti ... calcionews24.com