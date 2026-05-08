Napoli sul top del Milan? spunta la suggestione di mercato

Dopo una stagione in cui le prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative, il nome di Rafa Leao torna a essere al centro delle voci di mercato. A sorprendere è la possibilità che il giocatore possa lasciare il suo attuale club per approdare in una delle squadre di Serie A. Questa ipotesi alimenta discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

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Dopo l’ultima stagione deludente, il nome di Rafa Leao torna a scaldare il mercato estivo e, a sorpresa, si apre anche uno spiraglio in Serie A. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attaccante del Milan potrebbe diventare un idea concreta per alcuni club, tra cui anche il Napoli, soprattutto in caso di condizioni favorevoli. Leao sul mercato: il Milan fissa il prezzo. La situazione del talento portoghese resta chiara: la clausola rescissoria da 175 milioni di euro è considerata fuori portata per qualsiasi club. ma il Milan, in caso di offerte importanti non esclude la cessione. La valutazione minima fissata dai rossoneri è di circa 60 milioni di euro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli sul top del Milan? spunta la suggestione di mercato Notizie correlate Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero: tutti i dettagliMercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero: tutti i dettagli Calciomercato Juventus: scatto per Alisson,... Mercato Inter, il post Sommer è un rebus: spunta la suggestione Lunin! E c’è un retroscenaMercato Inter, il post Sommer è un rebus: spunta la suggestione Lunin! E c’è un retroscena Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni!... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 'Cara' Inter: 5 nerazzurri nella top 10 dei giocatori più preziosi di questa A; 5 club per 3 posti, ma quanto vale qualificarsi alla Champions? Cifre e dettagli; Como-Napoli 0-0, reti bianche al Sinigaglia: Conte guadagna un punto per la Champions; Juan Jesus-Napoli, rottura improvvisa. Il Milan su Anguissa! - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni. Il Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c’è anche l’ostacolo Lotito. Il piano d’azione per il difensore spagnoloIl Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c'è anche l'ostacolo Lotito. Il piano d'azione per il difensore spagnolo ... calcionews24.com Napoli-Milan pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoQuesta sera, alle ore 20:45, il Napoli affronterà il Milan di Allegri in un match valido per il 31° turno di campionato. In questo articolo, vi presenteremo il pronostico dei nostri esperti per il ... calciomercato.com IL PAPA IN VISITA A NAPOLI E LA CITTÀ È BLINDATA! Ecco cosa sarà servito al Pontefice in occasione della sua visita nella città partenopea - facebook.com facebook La #Roma meglio di #Inter, #Napoli, #Juventus e #Milan: ecco il dato sui gol consecutivi in #SerieA x.com