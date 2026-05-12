A Andria, un bambino è stato ferito da un cane e il proprietario dell'animale si è allontanato subito dopo, lasciando una banconota di 20 euro sul luogo dell'incidente. Le telecamere di videosorveglianza sono state attivate per cercare di identificare il conducente di un'auto presente nei pressi. Al momento non sono state fornite informazioni sulle condizioni di salute del bambino, che è stato soccorso sul posto.

? Domande chiave Come faranno le telecamere a identificare il conducente dell'auto?. Quali sono le condizioni di salute del bambino dopo il morso?. Perché il proprietario ha reagito lanciando denaro invece di prestare soccorso?. Chi dovrà rispondere legalmente della gestione dell'animale durante la sosta?.? In Breve L'avvocata Laura Di Pilato ha confermato l'intenzione di sporgere denuncia formale.. Le autorità analizzeranno le immagini delle telecamere vicino alla chiesa di Santa Maria Addolorata.. Il bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria.. L'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio davanti alla parrocchia delle Croci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Andria, bambino ferito da un cane: il proprietario lancia 20 euro e fugge

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