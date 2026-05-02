Ponza bambino ferito da un cane | soccorso urgente in eliambulanza

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino è stato ferito da un cane sull'isola di Ponza e è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza. I presenti sono intervenuti per separare l’animale dal bambino e hanno richiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i veterinari, che stanno effettuando controlli sull’animale coinvolto nell’incidente. Le condizioni del bambino sono ancora in via di valutazione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i presenti a separare il cane dal bambino?. Quali accertamenti eseguiranno i veterinari sulla salute dell'animale aggressore?. Perché i carabinieri devono ricostruire la dinamica in quella zona specifica?. Come cambieranno i protocolli di sicurezza nel porto di Ponza?.? In Breve Carabinieri e Asl di Latina indagano sulla dinamica dell'attacco al porto di Ponza.. Veterinari esperti della Asl effettueranno controlli sanitari sull'animale coinvolto nell'episodio.. L'incidente del 2 maggio solleva criticità sulla gestione fauna urbana nei centri storici.. Un bambino di 8 anni è stato trasportato in eliambulanza verso l’ospedale della Capitale nella mattinata di sabato 2 maggio, dopo essere stato ferito da un cane nella zona del porto di Ponza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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