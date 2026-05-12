Andrea Zappavigna il tecnico del futuro nato a Frosinone | primo in Italia con le tre qualifiche FIGC

Da frosinonetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Zappavigna, nato a Frosinone, è il primo in Italia ad aver conseguito le tre qualifiche FIGC. Mentre proseguiva la carriera nel calcio come tecnico, ha anche ottenuto la laurea in Giurisprudenza e si è abilitato alla professione di avvocato. Ha sempre avuto nel cuore la passione per il calcio, ma ha dedicato tempo anche agli studi e alla formazione professionale.

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Ha il calcio nel sangue, anche se mentre continuava a giocare e a percepire sempre di più come la sua strada fosse quella di diventare allenatore, ha avuto il tempo di laurearsi in Giurisprudenza e di abilitarsi alla professione di avvocato. È nato e cresciuto a Frosinone e oggi detiene un record.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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