Andrea Zappavigna il tecnico del futuro nato a Frosinone | primo in Italia con le tre qualifiche FIGC

Andrea Zappavigna, nato a Frosinone, è il primo in Italia ad aver conseguito le tre qualifiche FIGC. Mentre proseguiva la carriera nel calcio come tecnico, ha anche ottenuto la laurea in Giurisprudenza e si è abilitato alla professione di avvocato. Ha sempre avuto nel cuore la passione per il calcio, ma ha dedicato tempo anche agli studi e alla formazione professionale.

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