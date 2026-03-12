Mercato Milan Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro | svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!

Allegri ha incontrato Furlani a pranzo per discutere del mercato del Milan. Durante l'incontro sono state esaminate le strategie di investimento e le priorità per il prossimo mercato, con particolare attenzione alle risorse disponibili, che ammontano a 100 milioni di euro. Le richieste del tecnico riguardano principalmente innesti specifici e investimenti mirati per rinforzare la rosa della squadra.

