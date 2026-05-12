Andrea Sempio smentito dagli amici | In cantina non siamo mai scesi
Gli amici di Andrea Sempio, sospettato per l’omicidio di Chiara Poggi, hanno dichiarato di non essere mai scesi in cantina con lui. Questa smentita arriva in un momento in cui le indagini si basano anche su intercettazioni e sulla traccia 33 trovata sul muro della villetta dei Poggi. Finora, queste prove non sono state considerate sufficienti a confermare il coinvolgimento di Sempio, che continua ad essere al centro di un'indagine ancora in corso.
Non bastano le intercettazioni e neppure la traccia 33 rinvenuta sul muro della villetta dei Poggi. Ora a incastrare Andrea Sempio ci penserebbero anche gli amici che l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi frequentava. Ascoltati dagli investigatori, gli amici della comitiva di Marco Poggi, fratello della vittima, e Sempio hanno restituito una versione diversa da quella dell'indagato sulla frequentazione della villetta di Garlasco. Il gruppo, riporta Il Corriere della Sera, s’incontrava al "Punto zero", un locale del pavese. Oppure a casa di Mattia Capra e Alessandro Biasibetti per giocare ai videogiochi. Per Capra, la compagnia frequentava "il salottino piccolo", quello con la consolle, mentre al piano superiore "può essere capitato" di entrare in camera di Marco, "sicuramente ancor meno" in quella di Chiara.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Corriere della Sera. . È successo qualcosa quel giorno... era sempre lì in casa... io non so se lei ha detto che lavorava... però c...zo, oh... alle nove e mezza a casa.... È una delle vecchie intercettazioni della prima inchiesta contro Andrea Sempio, quella del 2 facebook
La Baldi, quella che in diretta da Botter inguaiava Andrea Sempio sulla questione DNA e che oggi ha fatto tripla capriola per diventare sua consulente. Da Plutone è tutto. Ah, il libro fantasy è tornato in classifica, così, per dire. #Garlasco x.com
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