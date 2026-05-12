Nella vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio ha perso l’unico elemento che lo escludeva dall’accusa, ovvero l’alibi legato a uno scontrino di Vigevano. La procura di Pavia ha dichiarato che quello scontrino, finora considerato attendibile, non può essere più ritenuto credibile. La telefonata di un secondo dopo la morte di Chiara Poggi rimane al centro delle indagini, mentre il ruolo di Sempio viene rivalutato alla luce di queste nuove affermazioni.

Ora Andrea Sempio ha anche perso l'unico alibi che lo scagionava dall'omicidio di Chiara Poggi. Il famoso scontrino di Vigevano, quello che ha sempre sostenuto di avere, è "inattendibile" per la procura di Pavia. Quindi il 38enne "ha ben potuto compiere l'omicidio" della 26enne la mattina del 13 agosto 2007. Sempio, infatti, non si trovava a Vigevano per acquistare un libro alla libreria Feltrinelli. Ricostruiamo la fascia oraria. Tra le 9.12 e le 12.15 circa Chiara Poggi ha disattivato l'allarme della villetta di via Pascoli a Garlasco. L'amico di infanzia di Marco Poggi aveva sempre dichiarato che quella mattina aveva raggiunto intorno alle 10 il centro di Vigevano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, l'enigma: quella telefonata di 1 secondo dopo la morte di Chiara Poggi

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