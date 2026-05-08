Quella str***a mi ha… Garlasco la telefonata di Andrea Sempio a chiara Poggi prima dell’omicidio

Nella vicenda di Garlasco, si è recentemente approfondito il ruolo di Andrea Sempio attraverso una telefonata intercorsa con Chiara Poggi prima dell’omicidio. La conversazione, di cui si è parlato, rappresenta un elemento chiave per gli inquirenti in vista delle nuove indagini in corso. La registrazione è stata analizzata nel dettaglio, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda giudiziaria.

Nuovo capitolo nel caso di Garlasco e nella nuova inchiesta su Andrea Sempio. Per giorni si è discusso soprattutto del primo soliloquio registrato dalla microspia installata nell’auto dell’indagato, quello in cui avrebbe parlato di un presunto tentativo di contatto telefonico con Chiara Poggi dopo aver visto un filmato intimo della ragazza con Alberto Stasi. Ma, secondo quanto emerge ora dagli atti, gli investigatori starebbero concentrando l’attenzione soprattutto su un secondo audio, considerato ancora più delicato. Nelle carte depositate dalla Procura di Pavia compare infatti un lungo monologo registrato il 12 maggio 2025. Questa volta Andrea Sempio non parlerebbe di un approccio respinto, ma direttamente della scena del crimine e del sangue presente nella villetta di Garlasco.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025

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