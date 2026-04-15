A Garlasco, si indaga su tre suicidi avvenuti in un breve periodo, tutti apparentemente collegati alla morte di Chiara Poggi. Tra le persone coinvolte ci sarebbero un anziano, un medico e un amico di un altro uomo. Le autorità stanno esaminando eventuali legami tra questi eventi e il caso di Chiara Poggi, ma al momento non sono state rese note conclusioni ufficiali.

Sarebbero tre le morti sospette avvenute a Garlasco dopo l’omicidio di Chiara Poggi. I casi attenzionati dagli inquirenti sarebbero quelli di Giovanni Ferri, meccanico in pensione di 88 anni che venne trovato cadavere il 23 novembre 2010, Corrado Cavallini, medico di Vigevano, trovato senza vita nel 2012 e Michele Bertani, amico di Andrea Sempio che nel 2016 si sarebbero tolto la vita. Caso Garlasco, le tre morti sospette La trasmissione Mattino Cinque è tornato a parlare nella puntata del 15 aprile delle tre morti sospette avvenute dopo il decesso di Chiara Poggi. Giovanni Ferri, meccanico in pensione, sarebbe stato trovato in uno spazio angusto con gola e polsi tagliati.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, 3 suicidi "collegati" dopo la morte di Chiara Poggi? L'anziano, il medico e l'amico di Andrea Sempio

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