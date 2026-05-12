Alle 9,30 di un giorno specifico, si è verificato un evento che ha coinvolto l’indagato, attualmente a Roma per una consulenza psicologica. I pubblici ministeri riferiscono che nel 2017, durante un soliloquio, l’indagato aveva indicato quell’ora come quella del delitto. Un testimone ha dichiarato che l’indagato era presente in casa quel giorno e ha menzionato di non ricordare se avesse affermato di lavorare.

Garlasco (Pavia) – “È successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) io non so se ha detto che lavorava (.) però c.o oh (.) alle nove e mezza a casa (.)”. Lo ha detto Andrea Sempio, alle 17.43 dell’8 febbraio 2017, intercettato a bordo della sua auto. Nelle indagini dell’epoca (con il procedimento poi archiviato) la trascrizione recita “Autoradio sottofondo, nessuna conversazione”. Nelle r iaperte indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco, si sono però riascoltate anche tutte le vecchie intercettazioni, con nuove trascrizioni finite nella lunga accusa che i pm hanno snocciolato all’indagato quando nell’interrogatorio di mercoledì scorso, quando Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Andrea Sempio: “È successo alle 9,30”. I pm: nel soliloquio del 2017 l’ora del delitto. L’indagato a Roma per la consulenza psicologica

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