Durante un viaggio verso Roma, una foto pubblica ha catturato Andrea Sempio in un momento inatteso, attirando l’attenzione di chi ha assistito alla scena. La presenza dell’indagato in pubblico si inserisce in un contesto già segnato da settimane di attenzione mediatica legata a un procedimento giudiziario in corso. Nessuna pausa o distrazione si sono notate nel suo percorso, che continua a essere oggetto di discussione.

Il viaggio verso Roma non ha nulla di ordinario. Nessuna leggerezza, nessuna pausa dalla pressione che da settimane accompagna il nome di Andrea Sempio nel nuovo capitolo del caso di Garlasco. Alla stazione Termini il cielo è terso, il traffico caotico, i giornalisti già pronti ad aspettarlo. Lui arriva con due zaini e un trolley, resta in disparte insieme al suo avvocato e fuma una sigaretta prima di affrontare domande, telecamere e sguardi. Attorno a lui continua a crescere il rumore mediatico di un’inchiesta che ha riaperto dubbi e contrapposizioni su uno dei delitti più discussi d’Italia. Garlasco, la nuova informativa dei Carabinieri riscrive il delitto.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Andrea Sempio beccato così: la foto in pubblico sorprende tutti

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