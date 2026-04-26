Andrea Guerrieri sorprende tutti e vince da qualificato il Challenger di Roma Garden 2026

Andrea Guerrieri, classe 1998 di Correggio, ha vinto il torneo Challenger di Roma Garden 2026, dove si era qualificato. Il giocatore ha ottenuto la vittoria nel torneo che si svolge al TC Garden, un evento di livello Challenger 75. La sua performance ha sorpreso molti, considerando la sua partecipazione da qualificato.

Bisogna dare grande credito ad Andrea Guerrieri, classe 1998 di Correggio. Perché il colpo di mano che mette insieme al TC Garden di Roma, sede del locale Challenger 75, è di quelli da rimarcare. Per lui quella di oggi è la prima vittoria a livello Challenger, ed arrivata attraverso un percorso che in pochi si sarebbero attesi a inizio torneo, dove i più acclamati erano altri. Dopo aver battuto, nel tabellone cadetto, l’austriaco Sebastian Sorger per 6-4 6-4 e poi lo spagnolo Alex Martinez per 3-6 7-6(2) 6-3, il vero capolavoro arriva nel main draw. Sconfitto al primo turno Federico Bondioli (wild card) per 7-6(4) 6-2, al secondo si libera del britannico Arthur Fery, numero 3 del seeding, per 6-4 6-3.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andrea Guerrieri sorprende tutti e vince da qualificato il Challenger di Roma Garden 2026 Notizie correlate Guerrieri trionfa a Roma: primo Challenger e balzo nella Top 250? Cosa sapere Andrea Guerrieri batte Dalibor Svrcina 6-4 2-6 6-1 al Roma Garden Open. Leggi anche: Roma Garden: Guerrieri vola in semifinale, Vavassori cede alla rimonta Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Challenger Roma Garden, prima finale per Andrea Guerrieri. Sfiderà Svrcina; Challenger Roma Garden: Vavassori, bella vittoria con Djere. Ai quarti anche Guerrieri. Challenger Roma Garden, prima finale per Andrea Guerrieri. Sfiderà SvrcinaTennis - Challenger | Vittoria con messaggio finale a famiglia , team e fidanzata: La dedica e per loro. Nell'ultimo atto il tennista emiliano affronterà il numero 1 del seeding Dalibor Svrcina ... ubitennis.com Challenger Roma Garden: Vavassori, bella vittoria con Djere. Ai quarti anche GuerrieriTennis - Challenger | Prestazione solida del tennista piemontese che domina tatticamente l'avversario e manda un messaggio agli scommettitori: Il fatto che mi tifavano contro mi ha aiutato invece di ... ubitennis.com L’impresa di Andrea Guerrieri al Challenger di Roma! Battuto il numero 127 ATP Dalibor Svrcina per 6-4 2-6 6-1 #SpazioTennis #tennis #Guerrieri - facebook.com facebook LA PRIMA VOLTA di GUERRIERI! Andrea vince il Challenger del Garden a Roma! Battendo la testa di serie numero 1 Dalibor Svrcina 6-4 2-6 6-1. A 27 anni raggiunge per la prima volta in carriera la top 300. Issandosi al n.242 e sognando le qualificazioni SL x.com