Andrea Pellegrino | La gente da fuori non si rende conto di quello che fa Sinner | è unico al mondo

Dopo il derby agli Internazionali d’Italia, Andrea Pellegrino ha commentato l’andamento del match e le qualità di Jannik Sinner, sottolineando come il pubblico esterno non comprenda appieno la portata delle sue capacità. Pellegrino ha detto che tutto nel suo gioco può rappresentare un problema per gli avversari, descrivendo Sinner come un atleta “unico al mondo”.

Andrea Pellegrino elogia Jannik Sinner dopo il derby giocato a Roma agli Internazionali d'Italia: "Cosa fa male del suo gioco? Tutto". E poi spiega perché il suo talento è unico al mondo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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