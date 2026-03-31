Neymar racconta com'è la vita di un giocatore | La gente ti fa a pezzi è il prezzo da pagare

Neymar ha condiviso alcuni aspetti della sua vita quotidiana, affermando di aver vissuto questa situazione per circa vent'anni. Ha parlato delle difficoltà che affronta come giocatore, citando il fatto che la gente lo critica pesantemente, definendolo un prezzo da pagare per la sua carriera. Le sue dichiarazioni sono state rese note attraverso un'intervista rivolta ai tifosi.

Neymar ha mostrato ai tifosi come si svolge la sua vita fuori dal campo: "Sono in questa situazione da 20 anni. A 13 o 14 anni non andavo in gita con gli amici perché avevo gli allenamenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L’ASCESA di NEYMAR || TUTTA la STORIA di O’NEY || PARTE I

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