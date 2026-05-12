Un tennista romano sta attirando l’attenzione al Foro Italico, dove si prepara ad affrontare un avversario di livello internazionale. La sfida tra i due si svolgerà nei prossimi giorni, dopo un percorso di crescita che ha visto il giocatore affrontare diverse tappe nel circuito nazionale e internazionale. La competizione si inserisce nel quadro delle principali manifestazioni sul cemento romano, con l’atleta che punta a confermare i progressi fatti nel corso della stagione.

Roma, 12 maggio 2026 - Ci sono tennisti che arrivano in alto in fretta e altri che si costruiscono un punto alla volta, stagione dopo stagione. Andrea Pellegrino appartiene alla seconda categoria. E forse è proprio per questo che la sua corsa agli Internazionali d’Italia ha il sapore delle storie speciali. Chi è Andrea Pellegrino: accademia di Vavassori e primi Challenger. Il pugliese, nato ad Andria nel 1997 e cresciuto tennisticamente sulla terra battuta, si è preso il palcoscenico del Foro Italico battendo Frances Tiafoe con un netto 7-6 6-1, risultato che gli ha spalancato per la prima volta in carriera gli ottavi di finale di un Masters 1000.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Andrea Pellegrino, la favola romana del tennista che sfida Sinner al Foro Italico

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