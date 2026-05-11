Andrea Pellegrino, reduce da un problema alla schiena, si è qualificato per il tabellone principale dopo aver battuto Fils e Tiafoe nelle qualificazioni. Ora si prepara ad affrontare Jannik, con cui condivide il prossimo impegno in torneo. La sua avventura ha portato a eliminare alcune delle teste di serie e a conquistare un posto tra i migliori, nonostante le difficoltà fisiche incontrate lungo il percorso.

“Mi sono infortunato alla schiena e ho saltato alcuni tornei per essere qua. Perché Roma è speciale”. Andrea Pellegrino agli Internazionali non poteva proprio rinunciare, e alla fine ha avuto ragione lui: la sua favola al Foro Italico è iniziata dalle qualificazioni (dove ha battuto prima Gaston e poi Landaluce) ed è proseguita a suon di spunte verdi. Ora, superate due teste di serie come Fils (ritiratosi nel primo set) e Tiafoe, il classe ’97 si è fatto strada fino agli ottavi di finale. Alle soglie dei trent’anni, alle porte del best ranking, con in tasca il miglior piazzamento personale in un Masters 1000 in carriera. Andrea, a Roma, più che fare il Pellegrino ha preso residenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La favola romana di Andrea Pellegrino che abbatte le teste di serie e ora sfida Jannik

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