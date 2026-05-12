Andar a sollazzo tra mar e laguna giro in bici e pranzo
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Domenica 17 maggio 2026, nell'ambito della 17ª edizione del Festival 3H20 e dell'iniziativa "Andar a sollazzo tra mar e laguna", un'uscita in bicicletta porta alla scoperta delle produzioni locali di Cavallino-Treporti.Ritrovo alle 10.30 al Ponte sul Pordelio (Ca' Savio), poi pedalata lungo la.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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