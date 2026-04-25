Pranzo a Mar-a-Lago | Trump accoglie i crypto-investitori a 500$

Sabato 26 aprile, a Mar-a-Lago, si è tenuto un pranzo con 297 persone che possiedono il token TRUMP, al costo di 500 dollari a testa. L'evento ha attirato l'attenzione sui legami tra il mondo politico e gli investimenti in criptovalute, suscitando alcune preoccupazioni riguardo a possibili conflitti di interesse. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma la presenza di clienti con token digitali al fianco di un ex presidente ha fatto discutere.

? Cosa sapere Donald Trump ospita 297 detentori del token TRUMP sabato 26 aprile a Mar-a-Lago.. L'evento solleva dubbi su conflitti d'interesse tra politica e asset digitali volatili.. A Mar-a-Lago, sabato 26 aprile 2026, circa 297 detentori del token TRUMP si riuniranno per un pranzo esclusivo con Donald Trump, in un evento che solleva interrogativi sull’accesso alla presidenza attraverso il possesso di asset digitali. La partecipazione a questo incontro privato nella residenza della Florida non richiede necessariamente patrimoni immensi: un investitore ha infatti ottenuto un posto a tavola versando solo 500 dollari. Questo dettaglio evidenzia una dinamica particolare del settore, dove la vicinanza al leader sembra essere accessibile anche a chi ha subito perdite rilevanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pranzo a Mar-a-Lago: Trump accoglie i crypto-investitori a 500$ Notizie correlate Trump a Mar-a-Lago: pranzo VIP per i detentori di tokenIl Presidente Donald Trump sta preparando un pranzo esclusivo a Mar-a-Lago per i possessori del suo memecoin ufficiale, fissato per il 25 aprile. La statua di Trump alta 4 metri è ferma in fonderia: i crypto-investitori non l’hanno ancora pagataC’è una statua monumentale di Donald Trump, alta quattro metri e mezzo e ricoperta interamente di foglia d’oro, che dovrebbe troneggiare al club di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump ospiterà i principali detentori del memecoin $TRUMP a un pranzo a Mar-a-Lago; Domani Trump a Mar-a-Lago per la cena dei fedelissimi della meme coin, ma intanto $TRUMP è crollata del 95%; La Casa Bianca Conferma: Trump Parlerà al Gala dei Memecoin TRUMP a Mar-a-Lago Sabato; 3 meme coin da tenere d’occhio nella quarta settimana di aprile 2026. I big delle crypto alla corte di Trump, c’è anche l’italiano ArdoinoL’ad di Tether ed editore di Chora Media ospite del pranzo di gala organizzato a Mar-a-Lago per gli investitori in Trump coin. La convergenza pericolosa tra il mondo delle cripto e il sovranismo Maga. editorialedomani.it Trump con Zelensky a Mar-a-Lago offre pranzo ai cronisti: Andate fuori a mangiare qualcosa(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 Penso che potreste sedervi fuori e mangiare qualcosa. Vi piacerebbe mangiare qualcosa o lo considerate una tangente e quindi non potete scrivere onestamente? ... quotidiano.net oggi un semplice spaghetto cn scampi buon pranzo - facebook.com facebook Appuntamento con le bianconere all’ora di pranzo Serie A Women 19ª Giornata Roma 12:30 CEST Stadio Pozzo-La Marmora x.com