Il 25 aprile, a Mar-a-Lago, si terrà un pranzo esclusivo organizzato dal Presidente Donald Trump, riservato ai possessori del suo memecoin ufficiale. L'evento coinvolge i detentori di token, che parteciperanno a un incontro privato presso la sua residenza. La giornata prevede un pranzo VIP dedicato a questa cerchia di partecipanti, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul programma.

Il Presidente Donald Trump sta preparando un pranzo esclusivo a Mar-a-Lago per i possessori del suo memecoin ufficiale, fissato per il 25 aprile. L’evento promette incontri con diciotto superstar di livello mondiale e offre bonus VIP legati al mantenimento del saldo dei token fino alla data dello snapshot. L’annuncio ha fatto salire temporaneamente il prezzo del token TRUMP sopra i tre dollari, sebbene il valore attuale si attesti intorno ai due virgola ottantanove, segnando un crollo significativo rispetto al picco storico di settantasette dollari raggiunto nel giugno precedente. La selezione degli ospiti si baserà sui dati registrati il dieci aprile, con criteri rigorosi per l’accesso ai benefici esclusivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump a Mar-a-Lago: pranzo VIP per i detentori di token

Articoli correlati

Trump con Zelensky a Mar-a-Lago offre pranzo ai cronisti: Andate fuori a mangiare qualcosa(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Penso che potreste sedervi fuori e mangiare qualcosa.

Trump con Zelensky a Mar-a-Lago offre pranzo ai cronisti: Andate fuori a mangiare qualcosa – Il video(Agenzia Vista) Usa, 28 dicembre 2025 "Penso che potreste sedervi fuori e mangiare qualcosa.

Contenuti e approfondimenti su Trump a Mar a Lago pranzo VIP per i...

Temi più discussi: Trump ordina l'attacco all'Iran da Mar-a-Lago durante una serata di gala; Donald Trump organizzerà un altro pranzo a Mar-a-Lago per i detentori del suo token; Tutto sulla Casa Bianca invernale di Trump; Risposte a Trump, la fase è cambiata.

Memecoin di Trump: pranzo esclusivo a Mar-a-Lago per i 297 top holderUn nuovo evento dedicato al memecoin di Trump offrirà a fine aprile un pranzo esclusivo a Mar-a-Lago per i maggiori investitori del token, tra attese e polemiche politiche. Pranzo Mar-a-Lago per i ... cryptonomist.ch

Uomo armato entra nella villa Trump a Mar-a-Lago/ Austin Tucker Martin: chi è il presunto attentatore uccisoAustin Tucker Martin, 21enne entrato armato nella residenza di Trump a Palm Beach e ucciso dal Secret Service: chi era, caos sugli Epstein Files ... ilsussidiario.net

Parlando di guerra in Iran, secondo il Presidente Usa Donald Trump il gioco vale la candela. In sintesi, lo scopo di eliminare un regime malvagio come quello iraniano giustifica le difficoltà legate anche all'aumento del prezzo del petrolio. Ci racconta tutto Fede - facebook.com facebook

#Iran, #Schlein: se #Meloni ha un canale con #Trump, gli dica di fermarsi x.com