Durante i playoff, l’Ancona avrebbe perso comunque, a causa di una doppia sostituzione effettuata nei tempi supplementari. La decisione di fare queste sostituzioni ha suscitato molte polemiche, considerando che ci sarebbe stata anche la possibilità di una terza sostituzione. La vicenda riguarda una svista evidente che ha coinvolto il team durante la partita, portando a discussioni sulla validità delle scelte fatte in quei momenti.

E’ tanto clamoroso quanto vero: l’Ancona ai playoff sarebbe uscita comunque. Già, a tavolino, per colpa di quella doppia sostituzione nei tempi supplementari che ha rischiato addirittura di essere tripla. Se la ridevano, sulla panchina del Notaresco, raccontava Maurizi in sala stampa. E non avevano tutti i torti. Evidentemente nessuno dell’Ancona, dall’allenatore al presidente, passando per tutta la nutrita e qualificata dirigenza, aveva letto il comunicato ufficiale del 5 maggio scorso inerente proprio lo svolgimento dei playoff, in cui si precisava, addirittura in grassetto, che le squadre negli eventuali tempi supplementari, potevano...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona, svista clamorosa. Due sostituzioni galeotte: avrebbe perso lo stesso

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