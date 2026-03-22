Una domenica fuori dalla top 3 per Marc Marquez. Il Campione del Mondo in carica si è dovuto accontentare della quarta piazza in occasione del GP del Brasile, secondo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP appena andato agli archivi sul tracciato di Goiaiana. Il ducatista nello specifico ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver battagliato a lungo con Fabio Di Giannantonio, poi piazzatosi terzo alle spalle delle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Una volta arrivato in zona mista, lo spagnolo ha analizzato la sua giornata: “ Alla fine devi guardare la classifica, al momento davanti ci sono Bezzecchi e Martin – ha detto Marquez – C’è tempo per lavorare e per arrivare sempre più vicino come successo ieri, dove abbiamo fatto una gara bellissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Penalizzato da gara più corta? Bezzecchi avrebbe vinto lo stesso”

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In Brasile è ancora festa Aprilia Bezzecchi domina davanti a Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio che resiste ad un insistente Marc Marquez, che chiude giù dal podio su un tracciato più corto di 7 giri. Out invece Bagnaia per una caduta in curva 1 # x.com