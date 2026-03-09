Laporta replica a Xavi | Con quasi gli stessi giocatori lui avrebbe perso e Flick avrebbe vinto Che bordata alla leggenda del Barcellona!

Il presidente del Barcellona ha risposto a Xavi, affermando che con quasi gli stessi giocatori lui avrebbe perso e Flick avrebbe vinto. La replica arriva nel contesto di un clima interno molto acceso, caratterizzato da tensioni e discussioni tra le figure di spicco del club. La disputa tra le due parti si inserisce in un periodo di forte fermento all’interno della società catalana.

