Ancona stalking ossessivo sui social e al lavoro | il questore emette l' ammonimento per un 30enne

A Ancona, un uomo di 30 anni è stato oggetto di un ammonimento da parte delle autorità. La misura è stata adottata dopo che il 30enne ha perseguitato una donna, inviandole minacce e molestie non solo di persona, ma anche attraverso i social network e sul posto di lavoro. Le autorità hanno deciso di intervenire per fermare le sue condotte.

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