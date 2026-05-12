Ancona stalking ossessivo sui social e al lavoro | il questore emette l' ammonimento per un 30enne
A Ancona, un uomo di 30 anni è stato oggetto di un ammonimento da parte delle autorità. La misura è stata adottata dopo che il 30enne ha perseguitato una donna, inviandole minacce e molestie non solo di persona, ma anche attraverso i social network e sul posto di lavoro. Le autorità hanno deciso di intervenire per fermare le sue condotte.
È stato emesso un provvedimento di ammonimento per stalking nei confronti di un trentenne ad Ancona: l’uomo avrebbe perseguitato una donna con ripetute molestie e minacce, anche attraverso i social network. Il provvedimento, disposto dal Questore Capocasa, è stato adottato per prevenire ulteriori condotte persecutorie e tutelare la vittima. Il provvedimento del Questore Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Ancona ha adottato la misura dell’ammonimento nei confronti di un uomo di 30 anni. Il destinatario del provvedimento è stato ritenuto responsabile di una serie di comportamenti persecutori ai danni di una donna, che si sono manifestati sia nella sfera privata che in quella lavorativa della vittima.🔗 Leggi su Virgilio.it
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