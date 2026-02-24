Ripetute violenze contro la compagna e atti lesionistici ad Ancona scatta l' ammonimento per un 30enne

Un uomo di 30 anni riceve un ammonimento dal Questore di Ancona dopo aver aggredito ripetutamente la compagna, anche in presenza dei figli. La decisione arriva a causa delle continue violenze domestiche, che hanno coinvolto anche atti lesivi. Le autorità hanno deciso di intervenire per tutelare la donna e i minori. La situazione ha portato alla misura restrittiva, che blocca ulteriori comportamenti aggressivi. La vicenda resta sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Il Questore di Ancona ha emesso un ammonimento nei confronti di un trentenne italiano accusato di violenza domestica nei confronti della compagna, anche alla presenza dei figli minori. La misura è stata adottata dopo che sono stati segnalati episodi di aggressione e comportamenti violenti all'interno delle mura domestiche. Il provvedimento del Questore di Ancona Il Questore di Ancona ha deciso di intervenire con un ammonimento formale nei confronti dell'uomo, a seguito di una serie di episodi che hanno destato particolare preoccupazione per la sicurezza della donna e dei figli minori. Il provvedimento è stato notificato dopo che le autorità hanno raccolto elementi sufficienti a qualificare la condotta come violenza domestica.

