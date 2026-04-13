Ancona perseguitava la ex compagna da un anno | il Questore firma l' ammonimento per uno stalker di 35 anni

A Ancona, un uomo di 35 anni è stato destinatario di un ammonimento da parte del Questore per aver perseguitato la sua ex compagna per circa un anno. La Polizia ha segnalato l'accaduto e invita chiunque abbia subito comportamenti simili a rivolgersi alle autorità. La misura riguarda un episodio di stalking che si è protratto nel tempo.

È stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di 35 anni ad Ancona per stalking ai danni della ex compagna. La misura, disposta dal Questore, è stata adottata dopo che sono state accertate condotte persecutorie e minacciose protrattesi per circa un anno. Il provvedimento del Questore Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Ancona ha firmato un ammonimento nei confronti di un cittadino italiano di 35 anni. L’uomo, incapace di accettare la fine della relazione sentimentale con la ex partner, ha messo in atto una serie di comportamenti persecutori e minacciosi, che si sono protratti per circa un anno.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ancona, perseguitava la ex compagna da un anno: il Questore firma l'ammonimento per uno stalker di 35 anni Ripetute violenze contro la compagna e atti lesionistici ad Ancona, scatta l'ammonimento per un 30enneIl Questore di Ancona ha emesso un ammonimento nei confronti di un trentenne italiano accusato di violenza domestica nei confronti della compagna,... Il Questore di Arezzo emette due DASPO: uno con obbligo di firma per cinque anniNell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto della violenza in occasione delle competizioni sportive, la Polizia di Stato ha adottato due...