Addio al vecchio San Carlo? Il piano per un nuovo ospedale a Milano

A Milano si ipotizza la realizzazione di un nuovo ospedale nell'area di San Siro, dove attualmente si trova il vecchio San Carlo. Le autorità stanno valutando un progetto che prevede la sostituzione o la ristrutturazione dell'edificio esistente, con l’obiettivo di ampliare le strutture sanitarie nella zona. La decisione è ancora in fase di discussione e non ci sono conferme definitive.

L'ipotesi di abbattere i vecchi padiglioni: ecco come cambierà il volto della sanità a San Siro (mentre si salva la chiesa di Gio Ponti) Potrebbe sorgere un nuovo ospedale a Milano al posto (o comunque negli spazi) del San Carlo (zona San Siro). Lo ha detto Simona Giroldi, direttrice generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo, mercoledì pomeriggio alla presentazione della ristrutturazione del San Paolo, che partirà il 1° aprile con gli interventi propedeutici, per un investimento complessivo di 110 milioni di cui 50 di Regione Lombardia e 60 attraverso fondi ministeriali. “Avevamo già in mente un progetto che prevedeva la creazione di un nuovo edificio, quello del dipartimento emergenza urgenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Addio al vecchio San Carlo? Il piano per un nuovo ospedale a Milano Articoli correlati Sora, addio al vecchio "Ponte Cristini": al via la rimozione. Scatta il piano traffico per il 10 e 11 febbraioDopo anni di attesa e di chiusura forzata, si volta pagina per il "Ponte Cristini". Leggi anche: Il nuovo Pgt in dirittura d’arrivo. Dall’ex Enel al vecchio ospedale. Monza è pronta a trasformarsi Una selezione di notizie su San Carlo Discussioni sull' argomento Villa San Carlo: 'eri vita', in tanti per l'addio a Patrizia Caterisano; Da Bruxelles a Modena, al San Carlo arriva Udovychenko, il trionfatore del Queen Elisabeth; Addio al Senatùr, che con la Lega voleva il Piemonte nella Padania; Picchiata e rapinata in casa sua Hanno finto di essere conoscenti. L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo rafforza il personale del Centro di Riabilitazione di Pescopagano e del reparto di Ematologia di Potenza per garantire cure più tempestive ed efficaci - facebook.com facebook