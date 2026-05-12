Anci Campania firmato un protocollo d’intesa con direttori e coordinatori dei Gal

Durante l’evento TuttoFood a Milano, nello stand della Regione Campania, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Associazione dei Comuni e i responsabili dei Gruppi di Azione Locale (GAL). La firma rappresenta un passo formale tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle clausole o sui contenuti specifici del documento. L’accordo si inserisce nel contesto della promozione delle attività dei GAL nella regione.

È stato sottoscritto nello stand della Regione Campania a TuttoFood Milano, il Protocollo d’Intesa tra ANCI Campania e AIDCG – Associazione Italiana Direttori e Coordinatori GAL, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto operativo tra Comuni e Gruppi di Azione Locale nella nuova programmazione europea dello sviluppo rurale 2023-2027. L’intesa rappresenta un passaggio strategico per costruire una collaborazione stabile tra sistema comunale e sistema GAL, valorizzando competenze tecniche, governance territoriale e capacità di attuazione delle politiche di sviluppo locale nelle aree rurali e interne della Campania. Alla firma del protocollo sono intervenuti Giovanni Giugliano, presidente AIDCG, Francesco Morra, presidente ANCI Campania, e Maria Carmela Serluca, assessora all’Agricoltura della Regione Campania.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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