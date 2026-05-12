Anci-Adsi intesa per la tutela delle dimore storiche | sono una leva di sviluppo dei territori

Un accordo tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi) mira a proteggere le dimore storiche. L’obiettivo è promuoverne il valore come strumento di crescita economica e culturale dei territori, con particolare attenzione al turismo e ai piccoli centri. La collaborazione si propone di rafforzare le iniziative di tutela e valorizzazione delle case storiche per favorire lo sviluppo delle aree interne.

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