Anci-Adsi intesa per la tutela delle dimore storiche | sono una leva di sviluppo dei territori
Un accordo tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi) mira a proteggere le dimore storiche. L’obiettivo è promuoverne il valore come strumento di crescita economica e culturale dei territori, con particolare attenzione al turismo e ai piccoli centri. La collaborazione si propone di rafforzare le iniziative di tutela e valorizzazione delle case storiche per favorire lo sviluppo delle aree interne.
Valorizzare le dimore storiche come motore di sviluppo sostenibile dei territori, rafforzare il turismo culturale e sostenere i piccoli comuni e le aree interne. Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato oggi a Roma tra l’Anci e l’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi) sottoscritto dal presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dalla presidente nazionale di Adsi, Maria Pace Odescalchi. L’accordo punta a riconoscere le dimore storiche come parte integrante dell’identità culturale italiana e come leva strategica per la crescita economica, sociale e turistica dei territori, in particolare nei borghi e nei comuni delle aree interne.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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