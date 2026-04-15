dimore storiche da patrimonio a risorsa economica a roma assemblea adsi

A Roma si è tenuta un'assemblea di Adsi dedicata alle dimore storiche, considerate un patrimonio culturale che può trasformarsi in una risorsa economica. Durante l'incontro si è discusso dell'importanza di un quadro normativo più efficace per favorire la collaborazione tra enti pubblici e privati. La questione centrale riguarda come valorizzare al meglio il patrimonio culturale italiano in modo sostenibile e redditizio.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Il patrimonio culturale italiano rappresenta un potenziale volano economico, ma perché questo possa accadere, è necessario che la collaborazione fra pubblico e privato sia supportata da strumenti efficaci, in primis da un quadro normativo adeguato. È uno dei messaggi che riassumono quanto emerso in occasione della 49esima Assemblea dell'Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi), dal titolo “Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese”, tenutasi oggi al Teatro Argentina di Roma. I dati del VI Rapporto dell'Osservatorio sul Patrimonio Culturale Privato confermano il ruolo economico e sociale delle dimore storiche in Italia:circa 46.🔗 Leggi su Iltempo.it

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