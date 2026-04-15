Cultura Odescalchi Adsi | Dimore storiche motore economico e presidio dei territori

In Italia ci sono circa 46.000 dimore storiche distribuite su tutto il territorio. Questi immobili sono considerati un elemento di tutela culturale, ma anche un motore economico e di occupazione. La loro presenza contribuisce a preservare il patrimonio storico e a sostenere le attività legate al turismo e alla manutenzione. La loro rilevanza si estende oltre l’aspetto culturale, coinvolgendo anche l’economia locale.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “Le dimore storiche sono 46mila in tutta la nostra nazione e rappresentano un presidio culturale, economico e occupazionale. Ci definiamo il museo più grande e diffuso d'Italia, perché questi luoghi sono veri presidi sui territori, in particolare nelle aree interne.” Queste le parole di Maria Pace Odescalchi, presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, in occasione della 49esima Assemblea dell'Adsi, dal titolo “Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese”, tenutasi al Teatro Argentina di Roma. Odescalchi, oltre a sottolineare il ruolo strategico di queste.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cultura, Odescalchi (Adsi): "Dimore storiche motore economico e presidio dei territori" Notizie correlate Leggi anche: Acri-Adsi, intesa per la tutela di 46 mila dimore storiche nei piccoli centri Leggi anche: Cultura, Nordio: "Dimore storiche devono diventare anche risorsa economica" Altri aggiornamenti Coltiviamo la Cultura: dimore storiche e agricoltura in festaSecondo l’Osservatorio sul Patrimonio Culturale Privato, per il 39% delle dimore che svolgono attività agricola, questa genera oltre il 75% del reddito annuale. Le dimore vitivinicole offrono percorsi ... ecodibergamo.it 'Coltiviamo la Cultura' in tre Dimore storiche lucaneIn occasione della Giornata nazionale dell'Agricoltura, domenica 9 novembre, torna Coltiviamo la Cultura-Festa dell'Agricoltura nelle Dimore storiche, un'iniziativa promossa dall'Associazione dimore ... ansa.it