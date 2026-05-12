Anche per te un Pc c’è | consegnati computer rigenerati per gli studenti meritevoli

Il 7 maggio, durante una Tavola rotonda dedicata alle nuove tecnologie nella sala della Biblioteca di un istituto scolastico, sono stati consegnati computer rigenerati agli studenti meritevoli. I dispositivi fanno parte di un progetto di donazioni e rigenerazioni, promosso nell’ambito del servizio “Anche per te un Pc c’è”. La cerimonia ha visto la consegna ufficiale dei computer all’istituto coinvolto.

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BRINDISI - Durante la Tavola rotonda sulle nuove tecnologie, svoltasi giovedì 7 maggio presso la sala della Biblioteca dell’Istituto scolastico “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, sono stati consegnati all’Istituto i Pc donati e rigenerati nell’ambito del service: “Anche per te un Pc c’è” promosso.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I 5 MIGLIORI PC PORTATILI 2026 Quale comprare (Gaming, Università, Sotto i 500€) Notizie correlate Premiati gli studenti meritevoliTorna a Cavriglia il premio al merito scolastico per gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di maturità, un’iniziativa che... Leggi anche: Consorzio Bim, borse di studio e attestati per gli studenti meritevoli Argomenti più discussi: Anche per te un PC c’è. Consegnati alla scuola i PC rigenerati per gli studenti meritevoli; Avvelenate con la ricina a Campobasso, sopralluogo nella casa delle vittime; Death Stranding 2: On the Beach – Recensione della versione PC; Mamma e figlia morte avvelenate con la ricina: sequestrati telefoni, router e un tablet. CPE ITALIA S.P.A. COMPONENTI PROFESSIONALI PER L ELETTRONICA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Immagina di avere un PC con specifiche così basse che non riesci nemmeno a raggiungere i 60fps nell'hangar lmao non potrebbe essere me (piange) - reddit.com reddit