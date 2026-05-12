Anche per te un Pc c’è | consegnati computer rigenerati per gli studenti meritevoli
Il 7 maggio, durante una Tavola rotonda dedicata alle nuove tecnologie nella sala della Biblioteca di un istituto scolastico, sono stati consegnati computer rigenerati agli studenti meritevoli. I dispositivi fanno parte di un progetto di donazioni e rigenerazioni, promosso nell’ambito del servizio “Anche per te un Pc c’è”. La cerimonia ha visto la consegna ufficiale dei computer all’istituto coinvolto.
BRINDISI - Durante la Tavola rotonda sulle nuove tecnologie, svoltasi giovedì 7 maggio presso la sala della Biblioteca dell’Istituto scolastico “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi”, sono stati consegnati all’Istituto i Pc donati e rigenerati nell’ambito del service: “Anche per te un Pc c’è” promosso.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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