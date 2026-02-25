Premiati gli studenti meritevoli

Il premio al merito scolastico torna a Cavriglia dopo dieci anni per celebrare gli studenti che hanno raggiunto il massimo dei voti all’esame di maturità. La causa di questa iniziativa è il desiderio di riconoscere l’impegno e la dedizione degli studenti più meritevoli. L’evento si svolge ogni anno in una sala comunale, attirando familiari e insegnanti pronti a congratularsi con i vincitori. La cerimonia si terrà il prossimo fine settimana, con il tradizionale rinfresco finale.

Torna a Cavriglia il premio al merito scolastico per gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di maturità, un'iniziativa che compie il decimo anniversario. Nel corso degli anni sono state molteplici le tipologie di premio scelte, tutte rigorosamente di carattere culturale, come visite ai musei e abbonamenti al teatro, solo per fare alcuni esempi. Per l'attuale edizione è stato deciso di regalare agli studenti la card annuale Amico Young Under 30, ovvero una membership con Palazzo Strozzi che permetterà loro di fruire liberamente di ogni iniziativa culturale organizzata dall'Istituto di Cultura con validità di un intero anno solare.