Durante una conversazione nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia ha raccontato dell’ultima volta che vide suo padre prima della sua morte in un incidente stradale. La concorrente ha condiviso anche di aver avuto una sensazione particolare prima dell’incidente, che si ricollega alla perdita del genitore. La sua testimonianza si è concentrata sui momenti di addio e sulla presenza di un presentimento legato a quell’evento tragico.

Antonella Elia, nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 ha parlato della morte dei suoi genitori e in particolare dell’ultima volta che salutò suo padre Enrico, prima che rimanesse ucciso in un incidente stradale. In quell’occasione, ha raccontato Antonella ebbe una sorta di premonizione. Elia ha raccontato a Lucia Ilardo e Renato Biancardi i suoi dolorosi trascorsi familiari. “Mia mamma è morta quando avevo un anno e mezzo e mio papà quando avevo 14 anni. Mio papà è morto in un incidente stradale” ha detto. Enrico Elia era un avvocato e morì la mattina del 17 aprile 1979 all’età di 57 anni in un incidente sull’Autostrada dei Fiori nei quali rimasero coinvolte anche altre persone.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Antonella Elia e la premonizione prima della morte del padre: il drammatico racconto al GF Vip

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