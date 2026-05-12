Anche gli alpini di Novara all' Adunata nazionale di Genova | le foto
Gli alpini di Novara hanno partecipato al 97° Raduno nazionale Ana che si è tenuto a Genova dal 8 al 10 maggio. La manifestazione ha richiamato numerosi partecipanti e si è svolta nel capoluogo ligure, attirando l’attenzione di molte persone. Sono state scattate diverse foto durante l’evento, che hanno documentato la presenza e le attività degli alpini in quella occasione.
C'erano anche gli alpini di Novara al 97° Raduno nazionale Ana di Genova, che si è svolto dall'8 al 10 maggio nel capoluogo ligure.Il Gruppo Alpini Novara, guidato dal capo gruppo Gianpaolo Bertaglia, ha infatti partecipato all'evento con un pullman al completo e mezzi propri. All'Adunata.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Il gruppo @ana_web di #Cerano a #Genova, con noi anche l'assessore della @regionepiemonte Matteo Marnati. #10maggio #Alpini x.com
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