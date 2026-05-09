Alpini trentini invadono Genova | in 7mila all’Adunata nazionale

A Genova si tiene la 97esima Adunata nazionale degli alpini, con oltre 7.000 partecipanti provenienti dal Trentino. La manifestazione, che coinvolge numerosi alpini da diverse regioni, è arrivata alla fase centrale e si svolge nel capoluogo ligure. La presenza delle delegazioni regionali, tra cui quella trentina, rappresenta una delle più numerose tra quelle presenti alla manifestazione.

È entrata nel vivo a Genova la 97esima Adunata nazionale degli alpini e il Trentino sta rispondendo presente con una delle delegazioni più numerose. Sono circa settemila, infatti, le penne nere trentine arrivate nel capoluogo ligure per partecipare alla storica manifestazione che da ieri sta.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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