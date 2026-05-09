Dopo un quarto di secolo, l’Adunata Nazionale degli alpini torna a Genova, portando con sé una tradizione che si rinnova annualmente. La presenza degli alpini si lega a momenti di emergenza come le operazioni di protezione civile e a crisi internazionali, testimoniando una lunga storia fatta di simboli e radici profonde. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti che si ritrovano per condividere questa tradizione.

Dalle emergenze di protezione civile, alle crisi internazionali. La lunga storia degli alpini è fatta di simboli e tradizioni, ed è profondamente radicata nel presente che ogni anno si ritrova. Dopo 25 anni, tornano a Genova per la 97ª con l'adunata nazionale che si terrà domenica 10 maggio. Al riguardo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto rivolgere il suo "ringraziamento a un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la Patria. Gli Alpini sono un orgoglio italiano". Le penne nere furono cruciali nel terremoto del Friuli, di cui è da poco passato il cinquantesimo anniversario, ma anche in tante missioni di pace internazionale a partire dal Libano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alpini, orgoglio italiano: dopo 25 anni l'Adunata Nazionale torna a Genova

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